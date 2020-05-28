Гран-при Нидерландов "Формулы-1" отменен

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Организаторы нидерландского этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула -1" объявили об отмене гонки.

"В связи с тем, что гонки в сезоне 2020 года будут проходить без зрителей, организаторы этапа решили, что вместо того, чтобы проводить Гран-при без фанатов, они предпочли бы отложить возвращение на автодром "Зандвоорт", который должен был впервые с 1985 года принять гонки", - говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

Спортивный директор Гран-при Нидерландов, экс-гонщик "Формулы-1" Ян Ламмерс подчеркнул, что организаторы этапа "были полностью готовы к этой гонке".

" Мы просим всех быть терпеливыми. Мне пришлось ждать этого момента 35 лет, поэтому я могу ждать еще год", - сказал он.

Отмечается, что билеты будут действительны на гонку в 2021 году, но при желании болельщики могут их сдать и получить потраченные на них деньги обратно.

Согласно календарю, соревнование планировалось провести с 1 по 3 мая, однако, из-за пандемии коронавируса, оно сначала было отложено на неопределенный срок.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" пока так и не стартовал: часть этапов отменена, часть пришлось отложить на более поздний срок.

В календаре чемпионата фигурирует и Гран-при России, который должен пройти в Сочи с 25 по 27 сентября.