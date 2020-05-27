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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила новый потолок затрат для команд "Формулы-1" на 2021 год.

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Согласно сообщению сайта "Формулы-1", этот потолок в следующем году будет зафиксирован на отметке $145 млн. Изначально этот предел планировалось утвердить на отметке $175 млн. Отмечается, что потолок затрат с каждым годом будет сокращаться.

Новый, сокращенный потолок затрат команд "Формулы-1" введен "как ответ на пандемию коронавируса, который сорвал старт сезона-2020 и оказал серьезное влияние на финансовое состояние команд".

Из-за пандемии коронавируса чемпионат "Формулы-1" в нынешнем году пока так и не стартовал: часть этапов была отменена, часть – перенесена на более поздние сроки. В календаре чемпионата фигурирует и Гран-при России, который должен пройти в Сочи с 25 по 27 сентября.

автоспорт Формула-1

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