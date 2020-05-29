Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59

Победитель ОИ, ЧМ и Кубка Гагарина Зубарев перешел в "Спартак"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с защитником Андреем Зубаревым.

"Контракт с 33-летним защитником подписан до 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Предыдущим клубом Зубарева был петербургский СКА, в котором он провел пять последних сезонов. Также он играл за уфимский "Салават Юлаев" и мытищинский "Атлант". Всего в Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 551 матче, в которых набрал 122 (29+93 по системе "гол+пас") очка.

В составе СКА Зубарев выиграл Кубок Гагарина-2017, в составе сборной России – ЧМ-2014 и Олимпийские игры-2018.

Ранее в "Спартак" перешел еще один игрок, в предыдущем сезоне игравший за СКА, - финский форвард Йори Лехтеря.

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня

Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Российская премьер-лига-2019/20

Зрителей частично допустят к просмотру матчей РПЛ на стадионах

Зрителей частично допустят к просмотру матчей РПЛ на стадионах
Российская премьер-лига-2019/20

Они заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛ

Они заразились коронавирусом. Кто подхватил COVID-19 в РПЛ

Бывшему чиновнику и баскетболисту Домани смягчили наказание

Пятикратный чемпион России Анюков вновь завершил карьеру футболиста

Гран-при Нидерландов "Формулы-1" отменен

Российская премьер-лига-2019/20

Еще четыре футболиста "Локомотива" подхватили COVID-19

Еще четыре футболиста "Локомотива" подхватили COVID-19

Ралли "Шелковый путь"-2020 отменили из-за коронавируса

Ралли "Шелковый путь"-2020 отменили из-за коронавируса

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');