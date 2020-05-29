Победитель ОИ, ЧМ и Кубка Гагарина Зубарев перешел в "Спартак"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с защитником Андреем Зубаревым.

"Контракт с 33-летним защитником подписан до 30 апреля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Предыдущим клубом Зубарева был петербургский СКА, в котором он провел пять последних сезонов. Также он играл за уфимский "Салават Юлаев" и мытищинский "Атлант". Всего в Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 551 матче, в которых набрал 122 (29+93 по системе "гол+пас") очка.

В составе СКА Зубарев выиграл Кубок Гагарина-2017, в составе сборной России – ЧМ-2014 и Олимпийские игры-2018.

Ранее в "Спартак" перешел еще один игрок, в предыдущем сезоне игравший за СКА, - финский форвард Йори Лехтеря.