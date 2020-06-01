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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком
Тренер Сергей Семак
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Новое соглашение с главным тренером сине-бело-голубых подписано по схеме "2+1", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Семак занял пост главного тренера "Зенита" в 2018 году, при нем команда стала чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Лидирует она и в нынешнем чемпионате, прерванном из-за пандемии коронавируса. За восемь туров до финиша турнира он опережает идущие следом московский "Локомотив" и ФК "Краснодар" на девять очков.

Будучи игроком, Семак по два раза выигрывал чемпионат страны в составе "Зенита" и казанского "Рубина", один раз - в составе московского ЦСКА. Также он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

футбол ФК Зенит

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