ФК "Локомотив" в 2019 году потратил на трансферы игроков 2,7 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Расходы московского футбольного клуба "Локомотив" на приобретение новых игроков в 2019 году составили порядка 2,7 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности ФК.

Из них расходы непосредственно на покупку игроков составили 2 млрд 024 млн 557 тыс. рублей. Еще 704 млн 667 тыс. рублей ушли на подписные бонусы.

В 2019 году состав "Локомотива" пополнили грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия (аренда из ФК "Рустави" в феврале 2019 года, в июне перешел в казанский "Рубин"), российский защитник Дмитрий Живоглядов (трансфер из "Уфы"), бразильский защитник Серкейра Мурило (из "Крузейро"), сербский нападающий Лука Джорджевич (из "Зенита") и португальский полузащитник Жоао Марио (из "Интера").