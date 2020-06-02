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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

Турнир UFC 249 собрал на канале UFC Russia в YouTube свыше 7 млн пользователей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Более 7 млн уникальных пользователей посмотрело контент, связанный с майским турниром UFC 249, на YouTube-канале UFC Russia. Такие данные "Интерфаксу" приводит пресс-служба UFC Russia.

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При этом общее количество просмотров составило более 11 млн.

Турнир UFC 249 прошел в США в ночь на 10 мая по московскому времени. Главным поединком в рамках турнира был бой между американцами Тони Фергюсона и Джастина Гейджи за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победу одержал Гейджи.

Согласно сообщению UFC Russia, поступившем во вторник, рекордсменом по просмотрам стало интервью Гейджи после боя: оно собрало порядка 3 млн просмотров на канале UFC Russia (против 3,5 млн на глобальном канале UFC) и заняло первое место во вкладке в тренде.

В период с 1 по 13 мая общее число просмотров видео в социальной сети ВКонтакте, связанных с UFC 249, составило около 7 млн, включая 1,2 млн просмотров хайлайтов турнира UFC 249.

Рост активности показала и страница UFC Russia в инстаграме: с 3 по 10 мая общее количество взаимодействий с постами составило 36 млн, а два поста о UFC 249 попали в топ-5 по количеству лайков и вовлеченности аудитории.

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Турниры UFC Fight Night также привлекли внимание подписчиков промоушена. С 13 по 17 мая общее количество показов в ленте инстаграме составило 19,5 млн при среднем охвате поста более 300 тыс. На YouTube-канале UFC Russia сразу два видео преодолели отметку в 200 тысяч просмотров: интервью Алистара Оверима и Андрея Орловского после боев.

Что касается боя Фергюсон – Гейджи, он, как сообщалось, собрал на канале РЕН ТВ свыше 3,8 млн зрителей в России.

Изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса. При этом соперником Фергюсона должен был быть россиянин Хабиб Нурмагомедов, но сославшись на невозможность вылететь из РФ в США, он объявил об отмене поединка со своим участием.

Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гейджи UFC

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