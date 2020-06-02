Третьим клубом за неделю для Каблукова и Карпова стал ХК "Металлург"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании контрактов с нападающими Максимом Карповым и Ильей Каблуковым.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с Карповым рассчитано на два года, с Каблуковым – на один.

28 мая оба игрока покинули петербургский СКА и подписали контракты с хабаровским "Амуром". 1 июня "Амур" объявил уже о расторжении соглашений с этими хоккеистами. При этом Карпов и Каблуков – не единственные игроки, молниеносно покинувшие "Амур" после перехода из СКА. 28 мая хабаровскую команду как раз покинул незадолго пришедший сюда нападающий Сергей Плотников.

Каблуков - воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за "Торпедо", "Спартак" и "Атлант". В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.

Карпов - воспитанник челябинского хоккея, выступал за местные "Мечел" и "Трактор", с которым стал серебряным призером чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013, московское "Динамо", с которым выиграл Кубок Континента (сезон 2013/2014) и СКА.