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Заявление с критикой в адрес главы Союза биатлонистов исчезло с сайта СБР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России удалил со своего сайта заявлением, в котором критике подвергся глава организации Владимир Драчев.

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Ранее во вторник на сайте СБР было опубликовано сообщение о том, что правление организации утвердило 11 июля датой выборов нового главы союза. В нем же была указана причина, по которой решено сменить руководителя организации: "управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента".

"Финансовое положение Союза биатлонистов России находится, по состоянию на сегодняшний день, в совершенно расстроенном состоянии. Из обещанных президентом на конференции нескольких сотен миллионов, реально поступили 10 (за два года), а стратегические партнеры СБР прекратили всякий диалог с Союзом биатлонистов - по крайней мере до окончания "кризиса власти", - говорится в заявлении.

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"Сократив до абсолютного минимума (за последние 12 лет) штат аппарата и прочие расходы, СБР по-прежнему имеет незакрытые долги перед своими сотрудниками, гостиницами, спортивными комплексами, партнерами-производителями, Международным Союзом биатлонистов. Кроме того, неуплата до 1 июля налогов, на которые средств нет, автоматически приведёт к тому что счета СБР будут заблокированы", - отмечается там же.

Драчев занимает пост главы СБР с 2018 года.

биатлон

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