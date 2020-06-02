Дело ВАДА и РУСАДА суд рассмотрит в ноябре

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Стала известна дата слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Слушания пройдут с 2 по 5 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) ВАДА отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Это решение вступит в силу, если его подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА.

ВАДА в начале февраля сообщило, что направило в CAS запрос о том, чтобы слушания были публичными. Позднее CAS заявил, что после запроса от ВАДА нужно получить ответ РУСАДА.

Третьими сторонами в деле между ВАДА и РУСАДА будут Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный паралимпийский комитет (IPC), Международная федерация хоккея (IIHF), ряд других федераций и отдельные российские спортсмены.