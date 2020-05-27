Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

В трех клубах АПЛ выявлен COVID-19 после очередного тестирования

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига провела очередное тестирование на коронавирус среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ.

Как сообщается на сайте АПЛ, в тестировании, которое прошло в понедельник и вторник, приняли участие 1008 человек. Из них четыре представителя трех клубов сдали положительные тесты. Их имена и клубная принадлежность традиционно не уточняются.

СпортФутболистам Английской премьер-лиги разрешили контактные тренировкиЧитать подробнее

Все они будут помещены на недельную изоляцию.

Это было третье тестирование, проведенное в АПЛ. С 19 по 22 мая среди 966 игроков и сотрудников клуба положительные тесты на COVID-19 сдали два человека (из двух клубов) . 17-18 мая было протестировано 748 человек, наличие короновируса было показано у шести человек из трех клубов.

Между тем, в среду АПЛ объявила о том, что футболисты клубов лиги могут приступить к контактным тренировкам в группах. Им будет позволительно вступать в единоборства. Однако без лишней необходимости футболистам рекомендовано друг с другом не контактировать.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля, еще позднее – на неопределенный срок.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.

футбол Англия

Новости по теме

Новости

Союз биатлонистов утвердил новых тренеров сборной России

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона

Футболистам Английской премьер-лиги разрешили контактные тренировки

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

НХЛ возобновит сезон

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Соревнования IRONMAN в Петербурге перенесли на 2021 год

Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК "Металлург"

Российская премьер-лига-2019/20

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');