В трех клубах АПЛ выявлен COVID-19 после очередного тестирования

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Английская премьер-лига провела очередное тестирование на коронавирус среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ.

Как сообщается на сайте АПЛ, в тестировании, которое прошло в понедельник и вторник, приняли участие 1008 человек. Из них четыре представителя трех клубов сдали положительные тесты. Их имена и клубная принадлежность традиционно не уточняются.

Все они будут помещены на недельную изоляцию.

Это было третье тестирование, проведенное в АПЛ. С 19 по 22 мая среди 966 игроков и сотрудников клуба положительные тесты на COVID-19 сдали два человека (из двух клубов) . 17-18 мая было протестировано 748 человек, наличие короновируса было показано у шести человек из трех клубов.

Между тем, в среду АПЛ объявила о том, что футболисты клубов лиги могут приступить к контактным тренировкам в группах. Им будет позволительно вступать в единоборства. Однако без лишней необходимости футболистам рекомендовано друг с другом не контактировать.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля, еще позднее – на неопределенный срок.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.