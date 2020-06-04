Чемпион ОИ Каблуков сменил третий хоккейный клуб за неделю

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Победитель Олимпиады-2018 в составе российской хоккейной сборной Илья Каблуков продолжит карьеру в омском "Авангарде".

Как сообщается на сайте "Авангарда", Каблуков перешел в омскую команду из магнитогорского "Металлурга" вместе с защитником Алексеем Береглазовым в результате обмена: в обратном направлении проследовал нападающий Тэйлор Бек.

Контракты с новичками "Авангарда" рассчитаны на один год.

Для Каблукова "Авангард" стал четвертым клубом за последнюю неделю. До 28 мая он был игроком петербургского СКА, пока не перешел в хабаровский "Амур". 1 июня он покинул "Амур", а на следующий день подписал контракт с "Металлургом".

Каблуков - воспитанник московского ЦСКА, помимо СКА он выступал за "Торпедо", "Спартак" и "Атлант".