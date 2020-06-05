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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13

Сезон НБА доиграют в парке развлечений Disney World

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Оставшиеся матчи сезона в Национальной баскетбольной ассоциации пройдут в парке развлечений Disney World Resort в Орландо, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что парк располагает соответствующей инфраструктурой, а именно – баскетбольным комплексом на 5 тысяч мест.

В четверг вечером НБА утвердила формат проведения оставшейся части сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 31 июля. Дальнейший турнирный путь с этого момента продолжают 22 команды, имеющие в своих конференциях лучшие позиции на момент приостановки сезона. Они проведут по восемь матчей в рамках регулярного чемпионата, после чего определятся 16 команд – участниц плей-офф.

Далее – по классической схеме: серии плей-офф до четырех побед.

Финиш турнира должен состояться не позднее 12 октября.

баскетбол НБА

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