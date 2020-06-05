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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28

Футболист "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Константин Плиев полностью восстановился от болезни, вызванной вирусом COVID-19.

"Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

О том, что Плиев сдал положительный тест на коронавирус, сообщалось 18 мая. Футболист с начала апреля находился во Владикавказе на самоизоляции, с другими членами "Рубина" не контактировал.

Отмечается, что футболист находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля.

Плиев выступает в "Рубине" с 2019 года.

Со списком заболевших в РПЛ коронавирусом можно ознакомиться здесь.

футбол ФК Рубин коронавирус

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