Четыре футболиста "Рубина" перенесли коронавирус бессимптомно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Казанский "Рубин" сообщил о выявлении антител к вирусу COVID-19 у четырех футболистов.

"Все футболисты, тренерский штаб и персонал команды сдали тест на антитела к вирусу COVID-19. Среди игроков результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно", - сообщает пресс-служба "Рубина".

До этого сообщалось, что коронавирус был выявлен у защитников Николая Пояркова и Константина Плиева. В пятницу клуб сообщил, что Плиев успешно излечился.

"Ранее Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус, в данный момент он чувствует себя хорошо", - сообщают в ФК.

"Помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к возобновлению сезона", - подчеркивает клубная пресс-служба.

Со списком заболевших в РПЛ коронавирусом можно ознакомиться здесь.