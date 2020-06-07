Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Конор Макгрегор Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере.

"Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!", - написал Макгрегор в своем твиттере.

К этому посту Макгрегор приложил фото, где он позирует со своей матерью после одного из победных чемпионских боев.

Hey guys I"ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it"s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it"s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и лёгком весе, в ММА на его счету 22 победы и четыре поражения. Одно из них – от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.