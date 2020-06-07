Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере.
"Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!", - написал Макгрегор в своем твиттере.
К этому посту Макгрегор приложил фото, где он позирует со своей матерью после одного из победных чемпионских боев.
Hey guys I"ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it"s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it"s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и лёгком весе, в ММА на его счету 22 победы и четыре поражения. Одно из них – от россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.