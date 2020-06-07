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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры

Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры
Конор Макгрегор
Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере.

"Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!", - написал Макгрегор в своем твиттере.

К этому посту Макгрегор приложил фото, где он позирует со своей матерью после одного из победных чемпионских боев.

Ирландец является бывшим чемпионом UFC в полулегком и лёгком весе, в ММА на его счету 22 победы и четыре поражения. Одно из них – от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Макгрегор неоднократно объявлял о завершении карьеры, но все же возвращался в спорт.

Конор Макгрегор

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