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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15

Футбольным клубам разрешили товарищеские матчи при согласовании с властями регионов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В ходе подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги клубы могут проводить контрольные матчи, при условии предоставления гарантий безопасности властям регионов, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

"В пятницу вопрос проведения контрольных игр обсуждался на собрании Лиги. Тогда клубы единогласно решили вернуться к нему позднее. Сейчас идет большая работа для того, чтобы возобновить РПЛ. Клубы, которые, прежде всего, должны быть в этом заинтересованы, находятся в изоляции и, как мы надеемся, стараются нивелировать все риски. Поэтому им самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс", - цитирует пресс-служба РФС Алаева.

"При этом разрешение на проведения контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности", - добавил он.

В воскресенье товарищеский матч сыграли московские "Локомотив" и "Динамо" (1:1).

Чемпионат РПЛ, который в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 19 июня.

футбол РФС

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