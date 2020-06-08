Глава UFC Russia стал лауреатом премии "Персона года" на MarSpo Awards-2020

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Компания UFC завоевала в России несколько наград в различных номинациях профессиональной премии в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards.

В частности, как сообщили "Интерфаксу" в UFC Russia, компания выиграла в номинациях "Лучшая работа клубного телевидения" и "Правообладатель года", а также получила серебряную награду в номинации "Лучшая работа в социальных сетях.

Кроме того, вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский победил в номинации "Персона года".

"Промоушен занял первое место в номинации "Лучшая работа клубного телевидения" благодаря своему YouTube каналу, а также второе место в номинации "Лучшая работа в социальных сетях" за комплексную работу всех локальных аккаунтов организации. Высокая вовлеченность подписчиков в социальных сетях UFC в России произвела впечатление на судей премии. Этого удалось достичь за счет своевременного и креативного контента, использования новых технологий, предложенных каждой из социальных сетей, а также коллаборации со спортивными клубами ФК "Зенит" и ХК "Северсталь", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что YouTube канал UFC Russia был запущен в 2018 году и на текущий момент насчитывает более 1,42 миллиона подписчиков, общее количество просмотров, собранных за это время, составляет более 300 миллионов. Instagram аккаунт UFC Russia занимает второе место по количеству подписчиков среди локализованных Instagram страниц UFC по всему миру. В ВКонтакте турниры UFC заняли третье место среди событий, обсуждаемых в социальной сети (первое и второе место заняли мероприятия самой социальной сети).

Андрей Громковский, в свою очередь, прокомментировал: "Не успели мы отпраздновать два года с момента запуска UFC Russia и возвращения спортивных трансляций в эфир, как нам вручили награды по спортивному маркетингу MarSpo Awards 2020. Я знал, что у нас сильные заявки в номинациях "Клубное телевидение" и "Социальные сети", победа в двух других категориях, в которых нас номинировало и выбрало жюри, стало большим сюрпризом. Мы хотим сказать спасибо нашим партнерам, инвесторам, организаторам премии и членам жюри!"

MarSpo Awards - ежегодная профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. В 2020 году участие в премии приняли более 300 номинантов, из нихоколо 50 стали лучшими в своих номинациях.