UFC покажет в России сериалы о мире смешанных единоборств

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Компания UFC анонсировала запуск собственного производства контента UFC FIGHT PASS ORIGINALS.

В рамках этого проекта, как сообщается в пресс-релизе, в 2020 году будет выпущено шесть многосерийных фильмов о мире смешанных единоборств. Так, пользователи UFC FIGHT PASS из России и стран СНГ могут посмотреть первые эпизоды шоу "Бойцовские хроники", "Год с бойцом", "Нокауты и ничего лишнего" и "Физика боя" на русском языке. В дальнейшем, все премьеры будут также доступны в русской озвучке.

Сериалы рассказывают об истории смешанных единоборств и боевых искусств, рассказы о звездах ММА, моментах, повлиявших на их карьеру, а также о "научных достижениях, лежащих в основе смешанных единоборств".

По словам главы UFC Russia и вице-президента UFC по России Андрея Громковского, запуск проекта "подчеркивает лидерские позиции UFC не только в сфере смешанных единоборств, но и в спортивной и медиа индустриях в целом".