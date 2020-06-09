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Чешский хоккеист Радил вернулся из "Сан-Хосе" в "Спартак"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт с чешским нападающим Лукашем Радилом.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", с 29-летним игроком подписан односторонний контракт на два года.

Радил последние два сезона провел в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". За главную команду он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4 по системе "гол+пас") очков. До этого нападающий три сезона играл в "Спартаке", где в его активе было 103 (41+62) очка в 168 встречах Континентальной хоккейной лиги.

хоккей КХЛ

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