Глава Fight Nights Global сообщил об улучшении самочувствия отца Нурмагомедова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент компании Fight Nights Global, проводящей турниры по смешанным единоборствам, Камил Гаджиев сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Деталей не знаю, но я слышал, что отцу Хабиба получше. То есть, по крайней мере, наблюдается положительная динамика", - приводит слова Гаджиева Sport24.

"Рано говорить, что он идет на выздоровление, но положительная динамика есть, у меня такая же информация", - отметил Гаджиев.

При этом он сказал, что сам Хабиб Нурмагомедов "был в Москве, виделся с отцом".

В мае сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже в тяжелом состоянии был перевезен в Москву. По информации СМИ он впал в кому, но вскоре появились сведения, что он вышел из нее.

Абдулманап Нурмагомедов, будучи тренером, воспитал 18 борцов-чемпионов мира.