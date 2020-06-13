Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:44

Глава UFC допустил, что бой Хабиб – Гейджи пройдет на турнире в Абу-Даби

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент компании UFC, проводящей турниры по смешанным единоборствам, Дана Уайт назвал вероятным проведение поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Гейджи в рамках турнира в Абу-Даби.

При этом, как сообщает MMAFIghting, он отметил, что данный бой должен стать хэдлайнером турнира.

"Да", - сказал Уайт в ответ на соответствующий вопрос.

Отмечается, что поединок Нурмагомедова против Гейджи должен пройти после серии анонсированных турниров "Бойцовский Остров", которые должны пройти на острове Яс в Абу-Даби в июле.

В мае Гейджи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи

Новости по теме

Новости

Ничья с "Миланом" вывела "Ювентус" в финал Кубка Италии

"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

"Формула-1" отменила этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу

Федерация хоккея определит чемпиона России-2019/20

Коби Брайант посмертно награжден премией "Эмми"

В английском регби собрались временно отказаться от коллективных схваток

Ралли "Дакар" в 2021 году снова пройдет в Саудовской Аравии

Российская премьер-лига-2019/20

Все оставшиеся матчи чемпионата РПЛ покажут бесплатно

Все оставшиеся матчи чемпионата РПЛ покажут бесплатно

Возобновление Лиги чемпионов запланировано на 8 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');