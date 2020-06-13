Глава UFC допустил, что бой Хабиб – Гейджи пройдет на турнире в Абу-Даби

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент компании UFC, проводящей турниры по смешанным единоборствам, Дана Уайт назвал вероятным проведение поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Гейджи в рамках турнира в Абу-Даби.

При этом, как сообщает MMAFIghting, он отметил, что данный бой должен стать хэдлайнером турнира.

"Да", - сказал Уайт в ответ на соответствующий вопрос.

Отмечается, что поединок Нурмагомедова против Гейджи должен пройти после серии анонсированных турниров "Бойцовский Остров", которые должны пройти на острове Яс в Абу-Даби в июле.

В мае Гейджи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.