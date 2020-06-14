РУСАДА приступит к тестированию спортсменов в ближайшие дни

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Разрешение, позволяющее допинг-офицерам выезжать в регионы для тестирования спортсменов, будет выдано РУСАДА на следующей неделе, заявила "Интерфаксу" заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая в воскресенье.

"Письмо до наступления выходных так и не пришло к нам, но я и генеральный директор Юрий Ганус убеждены, что на следующей неделе оно поступит. Это очень реалистично, ведь большинство регионов сняли ограничения, наложенные из-за пандемии коронавируса", - сказала Пахноцкая.

Тестирование спортсменов было приостановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.