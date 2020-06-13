"Сельта" со Смоловым проиграла "Вильярреалу" в чемпионате Испании

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сельта" со счетом 0:1 уступил "Вильярреалу" в домашнем матче 28-го тура возобновленного чемпионата Испании.

На первой компенсированной ко второму тайму минуте ворота "Сельты" поразил Мануэль Тригерос.

В игре принял участие российский нападающий "Сельты" Федор Смолов. Он не попал в стартовый состав, но вышел на поле на 81-й минуте.

Как и во всем чемпионате, в целях предотвращения заражения вирусом COVID-19 игра прошла без зрителей. Кроме того, в матче было разрешено по пять замен. Смолов стал в "Сельте" четвертым, вошедшим в игру со скамейки запасных.

У "Сельты" сейчас 26 очков, команда занимает 17-е место при 20 клубах. "Вильярреал" – на восьмом месте, 41 балл.

Смолов принадлежит московскому "Локомотиву", за "Сельту" он играет на правах аренды.