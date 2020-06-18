"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Основное время матча, прошедшего в Риме, завершилось со счетом 0:0, дополнительное на этот раз не было предусмотрено. В серии пенальти успех сопутствовал "Наполи" (4:2). Эта команда выиграла Кубок Италии в шестой раз.
Матч прошел при пустых трибунах в целях мер по предотвращению распространения коронавируса. При этом по окончании успешной для них серии пенальти футболисты "Наполи" пустились в объятия, что противоречит этим мерам.
Кубковыми матчами 12 июня в Италии возобновился прерванный в марте сезон. Чемпионат страны возобновится 20 июня.
Trionfo azzurro ai rigori: la #CoppaItaliaCocaCola 2019/2020 è del @sscnapoli. 🏆 🇮🇹#WeAreCalcio pic.twitter.com/SciQn0UQUn— Lega Serie A (@SerieA) June 17, 2020