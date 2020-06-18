"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".

Основное время матча, прошедшего в Риме, завершилось со счетом 0:0, дополнительное на этот раз не было предусмотрено. В серии пенальти успех сопутствовал "Наполи" (4:2). Эта команда выиграла Кубок Италии в шестой раз.

Матч прошел при пустых трибунах в целях мер по предотвращению распространения коронавируса. При этом по окончании успешной для них серии пенальти футболисты "Наполи" пустились в объятия, что противоречит этим мерам.

Кубковыми матчами 12 июня в Италии возобновился прерванный в марте сезон. Чемпионат страны возобновится 20 июня.