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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:10

"Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".

Основное время матча, прошедшего в Риме, завершилось со счетом 0:0, дополнительное на этот раз не было предусмотрено. В серии пенальти успех сопутствовал "Наполи" (4:2). Эта команда выиграла Кубок Италии в шестой раз.

Матч прошел при пустых трибунах в целях мер по предотвращению распространения коронавируса. При этом по окончании успешной для них серии пенальти футболисты "Наполи" пустились в объятия, что противоречит этим мерам.

Кубковыми матчами 12 июня в Италии возобновился прерванный в марте сезон. Чемпионат страны возобновится 20 июня.

футбол Италия

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