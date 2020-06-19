Фанаты "Локомотива" решили покидать стадион на 20-й минуте матчей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фанаты московского футбольного клуба "Локомотив" анонсируют акции протеста против решения руководства расстаться с главным тренером команды Юрием Семиным.

"Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории "Локомотива". Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность", - говорится в заявлении объединения болельщиков "Локомотива" United South.

"Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата: мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей; мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки; вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства "Локомотива"; мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, "Локомотив" решил не продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным, с которым клуб неоднократно выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Вместо него на пост главного тренера назначен 40-летний серб Марко Николич.

"Мы не являемся сторонниками мифического "ФК Семин", - уточняют болельщики. - Мы не противопоставляем себя клубу "Локомотив". Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу Клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть".

В настоящее время "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице.

21 июня "Локомотив" дома принимает футболистов "Оренбурга" в рамках 23-го тура возобновленного чемпионата Российской премьер-лиги.