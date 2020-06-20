"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в чемпионате Англии
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей в Лондоне, - 1:1.
На 27-й минуте Стивен Бергвейн вывел "Тоттенхэм" вперед. На 81-й минуте Бруну Фернандеш, реализовав пенальти, сравнял счет.
"Манчестер Юнайтед" занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 46 очков. "Тоттенхэм" – на восьмом месте (42).
Прерванный в марте из-за пандемии коронавируса чемпионат Англии возобновился 17 июня.