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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58

"Сельта" со Смоловым в составе забила шесть мячей "Алавесу"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сельта" со счетом 6:0 разгромил команду "Алавес" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе "Сельты" весь матч провел российский нападающий Федор Смолов, арендованный у московского "Локомотива".

"Сельта" набрала 30 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. "Алавес" – на 13-м месте, у него на пять очков больше.

Прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании возобновился 11 июня. Матчи проходят при пустых трибунах.

футбол Испания

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