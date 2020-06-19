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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03

"Валенсия" с Черышевым крупно проиграла "Реалу"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 3:0 победили "Валенсию" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.

На 61-й и 86-й минутах в составе "Реала" голы провел Карим Бензема, на 74-й – Марко Асенсио.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в стартовый состав не попал, но вышел на поле на 69-й минуте.

Игра в целях предотвращения распространения коронавируса прошла при пустых трибунах.

Благодаря победе, "Реал" набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет два балла". Что касается "Валенсии", она на восьмом месте, 43 очка.

футбол Испания

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