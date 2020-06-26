Федун заступился за фанатов "Спартака" в адресованном МВД письме

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выступил с обращением заместителю министра внутренних дел Александру Горовому, в котором заступился за фанатов команды, обвиняемых в хулиганстве.

В тексте – его копия приводится в соцсетях Ofnews - действия болельщиков, задержанных из-за акции в поддержку команды ее поездкой на матч в Тулу, призывается не считать хулиганством.

"Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов "болеть" у них не так уж много ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не могут и не должны калифцироваться как хулиганство", - говорится в в письме Федуна.

В наше распоряжение попало письмо Леонида Федуна первому заму Министра внутренних дел.

Владелец Спартака решил лично впрячься за болельщиков красно-белых, задержанных несколько дней назад. pic.twitter.com/MfngVM1rRP — Ofnews (@okolofnews) June 26, 2020

"По нашему твердому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией "Открытие Арены" (домашнего стадиона "Спартака" – ИФ) и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности", - утверждает владелец "Спартака".

Федун просит представителя МВД "тщательно рассмотреть все обстоятельства задержаний болельщиков "Спартака" и заверил, что руководство клуба контактирует с лидерами фанатских объединений. Оно, по словам Федуна, намерено "приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации".

О заведении дел на фанатов, провожавших команду на матч в Тулу против "Арсенала", сообщалось 20 июня.

"19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона "Открытие Арена", неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег "фаеров" и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД.

Там отметили, что свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок.

"В ходе проведённой проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния", - подчеркнули в полиции.

21 июня информированный источник сообщил "Интерфаксу": "Задержаны трое причастных к организации акции. Им всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал собеседник агентства.

Матч РПЛ "Арсенал" – "Спартак" прошел 20 июня, он завершился со счетом 3:2 в пользу москвичей. Игра стала первой для обеих команд после возобновления чемпионата.