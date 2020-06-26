ФК "Сочи" назвал актом уважения выход основы на игру против юношей "Ростова"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" объяснил отсутствием возможности выставить резервный или молодежный состав на матч РПЛ против "Ростова", который из-за массового заражения COVID-19 в команде вынужден был задействовать юношей из академии.

"Со своей стороны ФК "Сочи" не имел возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК "Ростов" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Сочи".

"В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению, вне зависимости от того, какие игроки бы приняли участие в матче со стороны ФК "Ростов". Кроме того, игроки молодежной команды ФК "Сочи" были задействованы в организации матча в чистой зоне. Заменить их также не представлялось возможным", - отмечается в тексте заявления.



Клуб также подчеркивает, что не мог позволить себе "проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику".

"ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата",- говорится в заявлении клуба.

"Сочи" также поблагодарил игроков "Ростова" за участие в матче, подчеркнув, что "они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне".

Ранее несколько игроков "Ростова" заразились коронавирусом, в связи с чем клуб ушел на карантин. В матче Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" 19 июня команде пришлось задействовать юношей из клубной академии, а соперник выставил основной состав. Неравенство сил отразилось на итоговом счете: 10:1 в пользу "Сочи".