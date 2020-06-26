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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42

Бой Поветкина против Уайта пройдет 22 августа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Поединок российского боксера Александра Поветкина против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе британца Диллиана Уайта пройдет 22 августа в Великобритании, сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

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Бой завершит серию из четырех планируемых на август вечеров бокса промоутерской компании Matchroom под названием Matchroom Fight Camp, которые пройдут под открытым небом без зрителей на специально организованной площадке перед штаб-квартирой компании в Эссексе.

Изначально спортсмены должны были встретиться на ринге в Манчестере 2 мая, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса. Вскоре поединок был запланирован на 4 июля, но его вновь пришлось перенести.

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"Я очень рад, что мы с Диллианом узнали новую дату нашего боя и можем начать полноценную подготовку. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и все сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой", - сказал Поветкин.

На счету Поветкина сейчас 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. Ничьей он завершил свой последний к настоящему моменту бой - за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с американцем Майклом Хантером 8 декабря.

На счету Уайта – 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

бокс Александр Поветкин

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