"Ростов" основным составом выиграл у "Арсенала" в матче РПЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" со счетом 2:1 выиграл у тульского "Арсенала" в домашнем матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

На первой минуте гол в ворота "Арсенала" провел Павел Мамаев, на 17-й – Алексей Ионов.

На 58-й минуте футболист "Арсенала" Евгений Луценко сократил отставание.

Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на пятой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил Данила Прошляков.

"Ростов" сыграл в матче основным составом, чего ему не удалось сделать в предыдущем матче против "Сочи". На тот момент ростовчане находились на карантине из-за нескольких заболевших коронавирусом игроков основного состава. Против "Сочи" команда из Ростова-на-Дону задействовала юношей из клубной академии и проиграла – 1:10.

В матче против "Арсенала" в составе "Ростова" вышел Хорен Байрамян – один из заболевших коронавирусом игроков. РПЛ в субботу заявила, что "Ростов" не нарушил регламент, поскольку футболист выздоровел.

"Ростов" набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. "Арсенал" – на девятом месте, 31 очко.