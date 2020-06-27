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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35

РПЛ назвала законным выход на матч с "Арсеналом" игрока "Ростова" после COVID-19

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Ростов" не нарушил регламента возобновления Российской премьер-лиги, включив в заявку на матч 24-го тура полузащитника Хорена Байрамяна, который ранее переболел коронавирусом, сообщает пресс-служба РПЛ.

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"Футболист "Ростова" Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение. Всё это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против "Арсенала", - говорится в сообщении.

"Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против "Арсенала", - отмечается там же.

Матч "Ростов" - "Арсенал" проходит в субботу в Ростове. Байрамян вышел на замену во втором тайме.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в "Ростове", среди заболевших был Байрамян. 19 июня команда отправилась на матч в Сочи против местного одноименного клуба юношеский состав. Матч закончился победой сочинцев - 10:1.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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