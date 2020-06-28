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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04

Матч ЦСКА – "Спартак" будет судить Еськов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На центральный матч 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым, сообщат пресс-служба Российского футбольного союза.

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Помогать Еськову будут ассистенты Алексей Лунев и Арам Петросян, резервный судья – Артем Любимов.

На системе видеопомощи рефери (VAR) будет задействован Сергей Карасев и его ассистент Дмитрий Сафьян.

Матч ЦСКА – "Спартак" пройдет 30 июня в Москве и стартует в 20:30 мск.

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Команды являются соседями в турнирной таблице, но их разделяют пять очков. ЦСКА, набрав 37 баллов, занимает пятую строчку, "Спартак" (32) – шестую.

После паузы, вызванной пандемией коронавируса, ЦСКА в двух матчах набрал 1 очко, он дома проиграл "Зениту" (0:4), а в гостях сыграл вничью с "Динамо" (0:0). "Спартак" в двух встречах набрал 3 балла: в гостях взял верх над "Арсеналом" (3:2), на своем поле сыграл вничью с "Уфой" (0:0).

На остальные матчи 25-го тура назначены следующие главные судьи: 30 июня. "Локомотив" - "Крылья Советов": судья - Алексей Сухой. 1 июля. "Оренбург" - "Урал": судья - Евгений Кукуляк; "Уфа" - "Рубин": судья - Евгений Турбин; "Тамбов" - "Зенит": судья - Михаил Вилков; "Арсенал" - "Ахмат": судья - Василий Казарцев; "Ростов" - "Краснодар": судья - Виталий Мешков; "Сочи" - "Динамо": судья - Игорь Панин.

Чемпионат России возобновился 19 июня. Во главе турнирной таблицы находится "Зенит", набравший 56 очков. Идущий следом "Локомотив" отстает на девять баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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