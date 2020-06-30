"Динамо" разрешили провести матч с "Сочи", несмотря на коронавирус

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" получило разрешение Роспотребнадзора на проведение выездного матча 25-го тура Российской премьер-лиги против ФК "Сочи", сообщает пресс-служба РПЛ во вторник.

"Управление Роспотребнадзора Московской области дало разрешение "Динамо" на проведение выездного матча против "Сочи". В игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом, из-за чего выездной матч 23-го тура с "Краснодаром" был перенесен на 19 июля.