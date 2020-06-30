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"Сельта" со Смоловым крупно проиграла "Мальорке" в чемпионате Испании

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сельта", цвета которого защищает российский нападающий Федор Смолов, со счетом 1:5 проиграла "Мальорке" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Сам Смолов в стартовый состав не попал, но вышел на замену после перерыва, на 46-й минуте. К тому моменту "Сельта" пропустила три гола, их авторами стали Анте Будимир (13-я минута, с пенальти), Кучо Эрнандес (27), Алехандро Посо (40).

Вскоре после выхода Смолова "Сельта" заработала право на пенальти, который на 50-й минуте реализовал Яго Аспас. Однако на 52-й минуте Будимир довел счет до 4:1 в пользу "Мальорки", а на 60-й счет стал 5:1: отличился Сальва Севилья.

Команды являются соседями по турнирной таблице. "Сельта" занимает 17-е место (34 очка), "Мальорка" – 18-е (29).

Что касается Смолова, он играет за "Сельту" на правах аренды с февраля. Права на него принадлежат московскому "Локомотиву".

футбол Испания Федор Смолов

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