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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Сочи" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Клуб "Сочи" сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в 25-м туре чемпионата России по футболу.

В игре, состоявшейся в среду на сочинском стадионе "Фишт", оба мяча были забиты с пенальти: на 58-у минуте отличился нападающий "Динамо" Николай Комличенко, а в компенсированное ко второму тайму время - нападающий сочинской команды Александр Кокорин.

Команды являются соседями по турнирной таблице. "Динамо" занимает восьмое место, набрав 32 очка, "Сочи" – на девятом месте, 29 баллов. При этом у "Динамо" имеется игра в запасе: ранее был перенесена игра москвичей против "Краснодара" из-за массового заболевания коронавирусом в их составе.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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