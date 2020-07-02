Непомнящий проиграл в полуфинале онлайн-турнира Chessable Masters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Нидерландов Аниша Гири в серии 1/2 финала шахматного онлайн-турнира Chessable Masters.

Решающий, третий матч серии завершился со счетом 3,5:2,5 в пользу Гири: победитель определился на тай-брейке. Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу гроссмейстера из Нидерландов.

В финале Гири сыграет с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

Chessable Masters – третий турнир Шахматного тура, организованного Карлсеном. Первый турнир, Magnus Carlsen Invitational, выиграл он сам. Победителем второго, Lindores Abbey Rapid Challenge, стал россиянин Даниил Дубов.