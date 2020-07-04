"Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

На восьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени "Локомотив" мог вырвать победу с пенальти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве.

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте футболист "Локомотива" Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти: ударом с 11-метровой отметки он попал в штангу.

"Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков. Он на 10 баллов отстает от лидирующего "Зенита", у которого есть игра в запасе. "Сочи" – на 11-м месте, 30 очков.