Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33

"Локомотив" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

На восьмой минуте компенсированного ко второму тайму времени "Локомотив" мог вырвать победу с пенальти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Москве.

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте футболист "Локомотива" Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти: ударом с 11-метровой отметки он попал в штангу.

"Локомотив" занимает второе место, набрав 49 очков. Он на 10 баллов отстает от лидирующего "Зенита", у которого есть игра в запасе. "Сочи" – на 11-м месте, 30 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" проиграл "Тамбову" в домашнем матче РПЛ

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Финн Боттас выиграл квалификацию первого в сезоне этапа "Формулы-1"

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в дагестанском селе

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Макгрегор соболезнует Нурмагомедову в связи с кончиной его отца

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии по футболу
Российская премьер-лига-2019/20

На матч "Краснодар" – "Зенит" назначен арбитр Карасев

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');