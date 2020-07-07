Переболевшие COVID-19 игроки ФК "Динамо" Шиманьски и Н’Жи вернулись к тренировкам

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" Себастиан Шиманьски и Клинтон Н'жи, ранее заразившиеся коронавирусом, возобновили тренировки.

"Результаты их анализов на коронавирус — отрицательные, футболисты пока занимаются по индивидуальной программе", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Ранее клуб сообщал о том, что несколько игроков команды подхватили вирус COVID-19, в результате чего "Динамо" ушло на изоляцию, а матч чемпионата Российской премьер-лиги против "Краснодара" по просьбе столичного клуба был перенесен.