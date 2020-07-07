"Крылья Советов" победили "Арсенал" в чемпионате России по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" со счетом 4:2 нанесли поражение тульскому "Арсеналу" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На восьмой минуте Александр Денисов вывел "Арсенал" вперед. Через полчаса Виталий Лысцов провел ответный гол. На 57-й минуте отличился его партнер по "Крыльям Советов" Денис Попович, на 62-й – Максим Глушенков. На 69-й минуте Деян Радоньич довел счет до 4:1 в пользу "Крыльев". На 79-й минуте футболист "Арсенала" Евгений Луценко сократил отставание.

У "Арсенала" в настоящий момент 31 очко, команда занимает 10-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" – на 15-м месте, 27 очков.