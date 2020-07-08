Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:40

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Милана" со счетом 4:2 нанесли поражение лидирующему в чемпионате Италии "Ювентусу" в домашнем матче 31-го тура соревнования.

При этом "Милан" по ходу встречи уступал со счетом 0:2: на 47-й минуте ворота хозяев поразил Адриен Рабьо, на 53-й – Криштиану Роналду.

После этого "Милан" забил четыре мяча: голы провели Златан Ибрагимович (62, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

"Милан" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 49 очков. "Ювентус" – на первом месте, 75 баллов. Он на семь очков опережает ближайшего преследователя в лице "Лацио".

футбол Италия

Новости по теме

Новости

Домашние матчи в Лиге наций УЕФА сборная России проведет в Москве

Убытки европейских футбольных клубов от COVID-19 оценили в 4 млрд евро

Российская премьер-лига-2019/20

Томас Цорн покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

Томас Цорн покинул пост гендиректора ФК "Спартак"

Звезда американского футбола подписал крупнейший контракт в истории спорта

Звезда американского футбола подписал крупнейший контракт в истории спорта

НХЛ договорилась с профсоюзом игроков возобновить сезон 1 августа

НХЛ договорилась с профсоюзом игроков возобновить сезон 1 августа
Российская премьер-лига-2019/20

Матч "Спартак" – "Локомотив" будет судить Лапочкин

Допинг в российском спорте

Эксперты Der Spiegel назвали поддельными подписи Родченкова в деле биатлонисток РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу-2019/20

"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу-2019/20
Российская премьер-лига-2019/20

"Оренбург" уступил "Рубину" после пропуска двух матчей из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');