"Милан" вырвал победу над "Ювентусом" в чемпионате Италии по футболу

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Милана" со счетом 4:2 нанесли поражение лидирующему в чемпионате Италии "Ювентусу" в домашнем матче 31-го тура соревнования.

При этом "Милан" по ходу встречи уступал со счетом 0:2: на 47-й минуте ворота хозяев поразил Адриен Рабьо, на 53-й – Криштиану Роналду.

После этого "Милан" забил четыре мяча: голы провели Златан Ибрагимович (62, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

"Милан" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 49 очков. "Ювентус" – на первом месте, 75 баллов. Он на семь очков опережает ближайшего преследователя в лице "Лацио".