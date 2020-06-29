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Буффон и Кьеллини продлили контракты с "Ювентусом"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о подписании новых соглашений с вратарем Джанлуиджи Буффоном и защитником Джорджо Кьеллини.

Сроки действия контрактов, как сообщает пресс-служба "Ювентуса", будут действовать до лета 2021 года.

42-летний Буффон защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год, здесь он 11 раз выиграл чемпионат Италии, пять раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сезон-2018/19 Буффон провел во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого он вернулся в "Ювентус".

35-летний Кьеллини играет за "Ювентус" с 2005 года. Он – восьмикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии, четырехкратный – Суперкубка Италии.

футбол Италия Ювентус

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