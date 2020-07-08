Вагнер Лав подписал контракт с "Кайратом" на шесть месяцев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании соглашения с бывшим нападающим московского ЦСКА бразильцем Вагнером Лавом.

"Контракт c Вагнером подписан на шесть месяцев с возможностью продления", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В июне Вагнер Лав уже сообщал о переходе в "Кайрат". До этого бразильский клуб "Коринтианс" сообщил, что расторг контракт с Вагнером Лавом. По сообщениям СМИ, это произошло потому, что футболист получил предложение из России, а именно - от московского ЦСКА. При этом в РФС пояснили, что ЦСКА не сможет дозаявить нападающего в этом сезоне.

В составе армейского клуба Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

Также Вагнер также играл за "Шаньдун Лунэн", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".

В составе национальной сборной Бразилии Лав дважды выигрывал Кубок Америки. Всего за главную команду своей страны форвард провел двадцать матчей, в которых забил четыре мяча.