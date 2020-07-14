Назван состав сборной России по шахматам на первую онлайн Олимпиаду
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федерация шахмат России обнародовала состав сборной России, которая выступит на Первой Всемирной шахматной онлайн Олимпиаде ФИДЕ.
Как сообщается на сайте федерации, в составе мужской команды сборную представят Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.
Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек – Полина Шувалова и Маргарита Потапова.
Капитан команды – Александр Мотылев.
Олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.
Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предполагает, что Олимпиада может изменить подход к проведению турниров и в других видах спорта.
"В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн. Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации", - сказал он.
На участие в Олимпиаде зарегистрировано свыше 120 команд.