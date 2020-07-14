Назван состав сборной России по шахматам на первую онлайн Олимпиаду

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федерация шахмат России обнародовала состав сборной России, которая выступит на Первой Всемирной шахматной онлайн Олимпиаде ФИДЕ.

Как сообщается на сайте федерации, в составе мужской команды сборную представят Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек – Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Капитан команды – Александр Мотылев.

Олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.

Старший тренер мужской сборной России, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предполагает, что Олимпиада может изменить подход к проведению турниров и в других видах спорта.

"В период пандемии коронавируса шахматы оказались единственным видом спорта, который активно развивается в режиме онлайн. Если организованная ФИДЕ онлайн Олимпиада пройдет успешно, то на этот опыт могут обратить внимание другие международные спортивные федерации", - сказал он.

На участие в Олимпиаде зарегистрировано свыше 120 команд.