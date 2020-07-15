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Олимпийский чемпион Калинин перешел из ЦСКА в "Трактор"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" объявил о подписании соглашения с нападающим Сергеем Калининым.

"Контракт с олимпийским чемпионом и чемпионом мира заключен на два года", - говорится в сообщении пресс-службы "Трактора".

Предыдущие два сезона Калинин провел в составе московского ЦСКА, сыграв 115 матчей и набрав 23 (10+13 по системе "гол+пас") очков. Защищая цвета армейского клуба, он выиграл Кубок Гагарина (2019).

Также Калинин играл за петербургский СКА и омский "Авангард". В общей сложности на его счету в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 422 матча и 130 (59+71) очков.

За плечами Калинина есть карьера и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он провел два сезона в составе "Нью-Джерси", в 121 матче набрав 19 (10+9) очков.

Калинин является чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018) в составе сборной России.

хоккей КХЛ

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