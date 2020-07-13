Касатонов призвал помочь "Амуру" сохранить место в КХЛ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов считает, что Континентальная хоккейная лига должна приложить все усилия, чтобы сохранить хабаровский "Амур" в числе участников КХЛ.

"С командой Ночной хоккейной лиги мы не раз летали в Хабаровск. Видели, в какой атмосфере проходят там матчи "Амура". В этом регионе ни в коем случае нельзя потерять команду. Да, кому-то может быть не нравится далеко летать, но, потерять еще один регион, где развивают и любят хоккей никак нельзя", - сказал Касатонов "Интерфаксу", реагируя на сообщения СМИ о возможном снятии "Амура" с чемпионата КХЛ.

"Для Хабаровска хоккей – вид спорта номер один. Президентом клуба является мой хороший друг Александр Могильный. С ним мы знакомы уже более трех десятилетий, вместе выигрывали Олимпиаду в 1988 году. Это один из лучших форвардов мирового хоккея. Несколько лет назад он вернулся в Россию, чтобы развивать хоккей на дальнем Востоке. При его непосредственной работе во Владивостоке с нуля был создан "Адмирал". Этим летом им была проделана огромная работы по комплектованию "Амура", - сказал Касатонов.

Ранее СМИ сообщили, что "Амур" может покинуть состав КХЛ. По сведениям источников, это может быть связано как с сокращением финансирования клуба из-за ситуации с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, так и с желанием лиги отказаться от команд из дальних регионов, чтобы сократить расходы клубов на перелеты.

Как сообщалось, владивостокский "Адмирал" уже отказался от выступления в КХЛ в следующем сезоне: средства, предусмотренные на финансирование этого клуба, а также ФК "Луч" (Владивосток) решено было переправить в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.