Виктор Гончаренко вернулся к работе в ФК ЦСКА

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей в команде, сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со "Спартаком", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что Гончаренко из-за недомогания не смог принять участие в пресс-конференции после поражения ЦСКА в матче РПЛ от "Зенита" (0:4) 20 июня. К следующему матчу, против "Динамо", команду готовил старший тренер Сергей Овчинников. 27 июня ЦСКА сыграл с "Динамо" вничью (0:0).

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. С Гончаренко армейцы завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.