Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Роспотребнадзор отверг обвинения Карпина в сокрытии больных COVID-19

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз после заявления главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что некоторые футбольные клубы "договаривались" с ведомством о проведении матчей, несмотря на нарушения регламента возобновления Российской премьер-лиги.

"Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз с просьбой предоставить данные после заявлений ФК "Ростов" о якобы "договоренностях с Роспотребнадзором". Службой проведена служебная проверка и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"Но поскольку заявление ФК "Ростов" сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение", - отмечают в ведомстве.

Карпин 12 июля, после матча 28-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0) раскритиковал организаторов турнира, который был возобновлен 19 июня.

Для рестарта чемпионата РФС совместно с Роспотребнадзором разработали регламент проведения матчей и тренировок в условиях пандемии коронавируса. После возобновления турнира в ряде клубов были зафиксированы вспышки заболевания. В частности, "Ростов" в выездном матче против "Сочи" задействовал юношей из академии. Встреча закончилась поражением ростовчан со счетом 1:10.

футбол Российская премьер-лига РПЛ Валерий Карпин ФК Ростов коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

Агент сообщил о переходе нападающего сборной Аргентины в ЦСКА

Агент сообщил о переходе нападающего сборной Аргентины в ЦСКА

"Оренбург" уступил "Зениту" и лишился шансов остаться в РПЛ

Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" разгромил "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Возможность сделать пять замен в футбольном матче продлили на сезон

Российский борец Махов стал чемпионом ОИ-2012 из-за допинга у соперников

Российский борец Махов стал чемпионом ОИ-2012 из-за допинга у соперников

Сорокин и Григоренко перешли в НХЛ

Хоккеист сборной России Капризов перешел в "Миннесоту"

Хоккеист сборной России Капризов перешел в "Миннесоту"

Российский хоккеист Романов перешел в "Монреаль"

Клуб НФЛ Washington Redskins сменит название, чтобы не оскорблять индейцев

Клуб НФЛ Washington Redskins сменит название, чтобы не оскорблять индейцев

Евгений Юрченко решил покинуть пост президента ВФЛА

Евгений Юрченко решил покинуть пост президента ВФЛА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');