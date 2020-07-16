Роспотребнадзор отверг обвинения Карпина в сокрытии больных COVID-19

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз после заявления главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что некоторые футбольные клубы "договаривались" с ведомством о проведении матчей, несмотря на нарушения регламента возобновления Российской премьер-лиги.

"Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз с просьбой предоставить данные после заявлений ФК "Ростов" о якобы "договоренностях с Роспотребнадзором". Службой проведена служебная проверка и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"Но поскольку заявление ФК "Ростов" сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение", - отмечают в ведомстве.

Карпин 12 июля, после матча 28-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0) раскритиковал организаторов турнира, который был возобновлен 19 июня.

Для рестарта чемпионата РФС совместно с Роспотребнадзором разработали регламент проведения матчей и тренировок в условиях пандемии коронавируса. После возобновления турнира в ряде клубов были зафиксированы вспышки заболевания. В частности, "Ростов" в выездном матче против "Сочи" задействовал юношей из академии. Встреча закончилась поражением ростовчан со счетом 1:10.