Хоккеист "Авангарда" Шумаков подхватил коронавирус

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков сообщил о заболевании коронавирусом нападающего Сергея Шумакова.

"У нападающего "Авангарда" Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба", - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Волкова.

"Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на "Арене Балашиха" (из-за проблем со стадионом в Омске клуб домашние матчи проводит в Балашихе - ИФ) и жить в изоляции в отеле около стадиона", - отметил генеральный менеджер клуба.

Шумаков играет за "Авангард" с 2018 года.